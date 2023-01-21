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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يطرح أغنية العمر كله.. فيديو

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “العمر كله”، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب وهى أحداث أغانيه بعد تقديمه أغنية “سيجارة”. 

أغنية “العمر كله” غناء بهاء سلطان وكلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. 

وتقول كلمات  الاغنية : 

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه
هو اللي قلته عليك قلته من شوية
انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه
ماتسيبني أجرب حد تاني جديد عليا

إنشالله تفضل 100 سنة واقف كده
أنا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده
رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني 
ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير
وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك
انا بعترف مكنش فيه زيك كتير
كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك

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بهاء سلطان وفيلم المطاريد 

وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “المطاريد” الاغنية الدعائية للعمل عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” وهي من غناء الفنان بهاء سلطان.

تقول كلمات الأغنية : “التقل خد اجازه ومكانه جه الدلال .. وانا قدام اللذاذه دي عندي الفين سؤال .. هو ازاي علي سهوه وأمته وايه النظام”.

كل ما تعدي الحلوة اتلغبط ليه انا ف الكلام .. براحه شويه شويه شويه علينا يا شيخه .. كل الرجاله دي جالهم حاله وبقوا شُخشيخه .. براحه شوية شوية شوية علينا يا بابا .. كل الرجاله دي جالهم حاله وطلعوا غلابة".

الاغنية من كلمات: منه عدلي القيعي، وألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر: هاني محروس، وإخراج: ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان أغنية العمر كله أعمال بهاء سلطان Arts Entertainment

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