بهاء سلطان يطرح أغنية العمر كله.. فيديو

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “العمر كله”، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب وهى أحداث أغانيه بعد تقديمه أغنية “سيجارة”.

أغنية “العمر كله” غناء بهاء سلطان وكلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الاغنية :

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه

هو اللي قلته عليك قلته من شوية

انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه

ماتسيبني أجرب حد تاني جديد عليا

إنشالله تفضل 100 سنة واقف كده

أنا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير

وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك

انا بعترف مكنش فيه زيك كتير

كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك

بهاء سلطان وفيلم المطاريد

وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “المطاريد” الاغنية الدعائية للعمل عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” وهي من غناء الفنان بهاء سلطان.

تقول كلمات الأغنية : “التقل خد اجازه ومكانه جه الدلال .. وانا قدام اللذاذه دي عندي الفين سؤال .. هو ازاي علي سهوه وأمته وايه النظام”.

كل ما تعدي الحلوة اتلغبط ليه انا ف الكلام .. براحه شويه شويه شويه علينا يا شيخه .. كل الرجاله دي جالهم حاله وبقوا شُخشيخه .. براحه شوية شوية شوية علينا يا بابا .. كل الرجاله دي جالهم حاله وطلعوا غلابة".

الاغنية من كلمات: منه عدلي القيعي، وألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر: هاني محروس، وإخراج: ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.