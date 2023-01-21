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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطة معهد إعداد القادة خلال فترة إجازة نصف العام.. تعرف عليها

جانب من الخطة
جانب من الخطة

يعلن معهد إعداد القادة عن خطة المعهد خلال فترة إجازة نصف العام، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، حيث من المقرر عقد أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالتعاون مع جامعة الجلالة خلال الفترة من ٢٧-١-٢٠٢٣ إلى ١-٢-٢٠٢٣، لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية وذلك بمقر جامعة الجلالة ويهدف هذا الفوج  إلي تشجيع الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وخلق جيل قادر على الاندماج والتواصل والحوار بعيدا عن التعصب والتشدد وذلك من خلال الدور التوعوي للمعهد فى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الأفكار غير السوية لدى الشباب.

كما يهدف هذا الفوج إلي أن يلتقى شباب تلك الجامعات بمختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو الاهتمام بطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتلبية رغباتهم في المشاركة بالفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة وانخراطهم في الحياة الجامعية بشتى أشكالها.

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ويتضمن هذا الفوج العديد من مجالات التسابق فى النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - للتنس الأرضى )، والنشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الاجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي  والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.

هذا وينظم المعهد أيضا خلال إجازة نصف العام  البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بمحافظة الأقصر وذلك باشتراك طلاب الجامعات العربية من ١٦ دولة عربية بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك من خلال تنوع المحاضرات خلال البرنامج لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم هذا البرنامج التدريبي لتعليم الطلاب المشاركين الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية والابتعاد عن الفكر المتطرف الهدام ومحاربة الشائعات، ونشر السلام المجتمعى داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة .

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة الإرهاب والتطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة اتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن المعهد يهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل  قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعي السياسي والثقافى والدينى والاقتصادى والاجتماعى والفنى والرياضى والعلمى، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى الحفاظ على المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والابتعاد عن الأفكار الهدامة غير السوية ومحاربة الشائعات ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

معهد اعداد القادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير الشباب والرياضة الدكتور كريم همام مدير المعهد

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