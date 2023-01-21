حرق المصحف في شوارع السويد بموافقة الحكومة .. ماذا يحدث ؟

سمحت الشرطة في السويد لزعيم حزب يميني بـ حرق نسخة من القرآن في شارع العاصمة ستوكهولم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قام المتطرف الدنماركي السويدي “راسموس بالودان” الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية.

حرق مصحف في السويد

وقالت الشرطة في السويد إنها ستسمح لزعيم حزب سياسي يميني متشدد بحرق نسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، مما دفع أنقرة لاستدعاء مبعوثها السويدي بسبب العمل الاستفزازي، كما وصفته.

يأتي الخلاف الدبلوماسي الجديد في الوقت الذي تنتظر فيه ستوكهولم موافقة أنقرة على الانضمام إلى الناتو.

ويُسمح للناشط المناهض للإسلام راسموس بالودان، المحامي الدنماركي السويدي الذي يرأس حزب "Stram Kurs" في الدنمارك ، بتدمير الكتاب المقدس الإسلامي خلال تجمع حاشد خارج سفارة تركيا في 21 يناير.

لماذا حرق المصحف في السويد ؟

قال المتحدث باسم الشرطة السويدية أولا أوسترلينج : "تمنح القوانين الدستورية السويدية حماية قوية لحرية الرأي ويعرف الجميع أهمية القدرة على التظاهر وحرية التعبير" .

وفقًا لمصادر دبلوماسية لم تذكر اسمها نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، استدعت وزارة الخارجية السفير السويدي في تركيا ، ستافان هيرستروم ، لمناقشة حرق المصحف ، يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن الحيلة المخططة من الواضح أنها جريمة الكراهية.

قال بالودان ، الذي نظم العديد من فعاليات حرق المصحف ، إنه يأمل في اتخاذ موقف صغير من أجل حرية التعبير ضد تركيا خلال تجمع السفارة.

AFP / TT News Agency / Fredrik Persson

احتجاج سابق بحرق المصحف

كان قد أدى احتجاج مماثل العام الماضي إلى اندلاع أعمال شغب واشتباكات في الشوارع في عدة مدن سويدية ، حيث أصيب مئات من ضباط الشرطة وعدد من المتظاهرين.

وسيأتي التجمع اليوم السبت في أعقاب احتجاج في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع شهد نشطاء أكراد وهم يصنعون دمية بالحجم الطبيعي تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي الخلاف حول حرق الكتب المخطط له في الوقت الذي تسعى فيه كل من السويد وفنلندا للحصول على موافقة تركية للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي ، الأمر الذي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء قبل دعوة دول جديدة للانضمام.