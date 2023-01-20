بلينكن يؤكد دعم أمريكا لانضمام السويد وفنلندا للناتو

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، الخميس، دعم الولايات المتحدة لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأهمية الإسراع في تصديق الحلفاء على انضمامهم.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن شدد لنظيره السويدي على "إيمان الولايات المتحدة القوي" باستعداد السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف.

وكتب بلينكن على تويتر "نتطلع إلى الترحيب بالسويد وفنلندا في حلف الأطلسي في أقرب وقت ممكن والعمل مع السويد على تحقيق أهدافنا المشتركة خلال رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي، والعلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسويد.

شرط أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد الماضي، إن بلاده متشبثة بـ"شرط ضروري" حتى تصادق على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الناتو.

وأوضح أردوغان، أنه على السويد وفنلندا أن تسلما 130 مطلوبا إلى أنقرة حتى تصادق على عضويتهما في الحلف العسكري.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد قال إن ستوكهولم اتخذت "تدابير إيجابية"، لكن بلده ينتظر "خطوات كبيرة أخرى" لسحب اعتراضه على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرح تشاوش أوغلو الذي التقى بنظيره السويدي توبياس بيلستروم في أنقرة "لا تخفى علينا التدابير الإيجابية المتّخذة، لكن ما زال ينبغي تنفيذ خطوات كبيرة أخرى"، وفق "فرانس برس".

ومنذ مايو، تجمّد تركيا مسار انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي، مطالبة إياهما بترحيل لاجئين تعتبرهم "إرهابيين".