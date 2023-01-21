عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يزور الهيئة العربية للتصنيع لبحث آليات التعاون المشترك

صدى البلد

زار الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء مهندس محمد محمود هليل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية الاقتصادية بالهيئة العربية للتصنيع، ومحمود شحاته مستشار رئيس مجلس الإدارة، لبحث آليات التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وقال "عبد الخالق" إن الجامعة حريصة على توطيد أواصر التعاون وبناء شراكات قوية وأسس للعمل مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، من أجل تطوير عمل الجامعة سواء على المستوى التعليمى أو الخدمي.

خلال 24 ساعة.. تحرير 122 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

قرص الموت يُنهي حياة طالبة في سوهاج.. وأسرتها: تناولته بالخطأ

جامعة سوهاج

وأشاد بالتعاون مع بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية.

وأكد رئيس الجامعة علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة المصرية، التي شهدت في هذه الفترة اهتماما وخططا تنموية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وثمن عبد الخالق خلال زيارته لمقر الهيئة منتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي، فضلا عن دورها في نقل وتوطين التكنولوجيا.

 و تفقد رئيس جامعة سوهاج أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، للإطلاع علي أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات التصنيع المختلفة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج الهيئة العربية للتصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

مدافع سيجما.. نجم التشيك صفقة الأهلي الجديدة قبل مواجهة الزمالك بالدوري اليوم

إقالة فيريرا الليلة من تدريب الزمالك حالة الخسارة من الأهلي.. اعرف القصة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

خلال 2022.. ضبط 86 طن كيماوي وأسمدة زراعية في سوهاج

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن عن تحقيقه انتصارًا مهمًا في زابوريجيا

بقوة 4.3 ريختر.. زلزال قوي يضرب سوريا

الأهلي متفوق بـ 20 انتصارا | مفاجأة عن مباراة القمة اليوم

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008

على هامش معرض ديارنا.. التضامن تتبنى توعية السيدات بمخاطر السمنة لتسببها فى السرطان

إصابة 6 جراء تفجيرين في جامو قبل وصول زعيم المعارضة الهندي غاندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| نوع من اللحوم المصنعة يصيب بمرض مزمن.. الأبراج الأكثر أنانية.. سعر ساعة ياسمين صبري

سعر فستان أنغام في حفل عيد ميلادها.. رقم صادم

في عيد ميلادها الـ35.. 10 فساتين لـ ياسمين صبري أثارت الجدل.. شاهد

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

فيديو

الفولت جاهز للقمة.. إحباط مخطط حرمان كهربا من المشاركة أمام الزمالك

علاقة مُجرمة.. شاب يتخلص من ابن عمه بسبب العشق الحرام.. تغطية خاصة

معلومات مثيرة عنه.. من حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

تارا عماد: الجمهور يطالبني بجزء جديد لفيلم الهرم الرابع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ