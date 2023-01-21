رئيس جامعة سوهاج يزور الهيئة العربية للتصنيع لبحث آليات التعاون المشترك

زار الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء مهندس محمد محمود هليل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية الاقتصادية بالهيئة العربية للتصنيع، ومحمود شحاته مستشار رئيس مجلس الإدارة، لبحث آليات التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وقال "عبد الخالق" إن الجامعة حريصة على توطيد أواصر التعاون وبناء شراكات قوية وأسس للعمل مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، من أجل تطوير عمل الجامعة سواء على المستوى التعليمى أو الخدمي.

جامعة سوهاج

وأشاد بالتعاون مع بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية.

وأكد رئيس الجامعة علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصناعة المصرية، التي شهدت في هذه الفترة اهتماما وخططا تنموية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وثمن عبد الخالق خلال زيارته لمقر الهيئة منتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي، فضلا عن دورها في نقل وتوطين التكنولوجيا.

و تفقد رئيس جامعة سوهاج أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، للإطلاع علي أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات التصنيع المختلفة.