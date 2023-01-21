إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة خالة خالد كمال.. شاهد

أعلن الفنان خالد كمال، عن وفاة خالته من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وكتب:" إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفت إلى رحمة االله تعالى خالتي الحبيبة هناء محب الدين سعداوي.

وكشف الفنان خالد كمال عن دراسته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وأن هدفه الأساسي كان الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر شاشة "سي بي سي cbc": "اخترت كلية سهلة للتفرغ للتمثيل، وخلصت الكلية في 6 سنوات، لأن التمثيل عشقي".

وتابع: "كنت بذاكر قبل الامتحان بساعات عشان أنجح بس، وماكانش في خطتي إني أشتغل بدراستي، وابتديت ألعب كرة وأمثل مسرح من ثانوي لحد ما دخلت جامعة، وكان لازم أسيب حاجة منهم عشان الدراسة فسيبت الكرة".

وعن دور الفنان الراحل نور الشريف في مسيرته الفنية، قال كمال: "نور الشريف بالنسبة لي أبويا الثاني، كان دايما في ظهري و بيدعمني، ومن ساعة ما اتعرفت عليه يرشحني في شغله، وعلى المستوى الإنساني كان مؤمن بيا جدا".

