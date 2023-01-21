قائمة ريال مدريد أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتليتك بلباو، في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، لونين، لويس لوبيز
خط الدفاع: ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي
خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، سيبايوس
خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، أسينسيو، رودريجو، ماريانو دياز
ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يأتي فريق أتليتك بلباو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.