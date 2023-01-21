شاهد... كريم عبدالعزيز مع أحمد حلمي ولطيفة قبل انطلاق joy awards بالسعودية

وصل صباح اليوم الفنان كريم عبد العزيز إلى الرياض لحضور احتفالية joy awards السنوية والتى من المفترض أن تشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

وتداول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا، فيديو ترفيهي لكريم عبد العزيز وأحمد حلمي ومنى زكي بصحبة المطربة لطيفة والإعلامي مصطفى الأغا قبل انطلاق حفل الليلة.



تفاصيل حفل joy awards

وتشهد مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقر ان يشهد الحفل تواجد فني ورياضي وإعلامي كبير.

ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل. كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.

و أيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب بانسان. ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.