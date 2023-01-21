منتخب مصر يتقدم على البحرين في الشوط الأول بكأس العالم لليد

أنهي المنتخب المصري الشوط الأول من مباراته الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، متقدما على المنتخب البحريني بنتيجة 13-9.

وشهدت قائمة منتخب مصر أمام البحرين، استبعاد الثلاثي محمد علي وأحمد خيري وشادي خليل، وعودة حسن قداح للقائمة.

قائمة منتخب مصر أمام البحرين:

حراسة المرمى: كريم هنداوي، عبد الرحمن حميد

سنتر باك: سيف الدرع، أحمد هشام دودو

الظهير الأيمن: محسن رمضان، مهاب سعيد

الظهير الأيسر: علي زين، يحيى الدرع - حسن قداح

الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن صفا، عمر بكار

الدائرة: محمد ممدوح هاشم: إبراهيم المصري، أحمد عادل

وكان المنتخب قد تغلب على بلجيكا في الجولة الأولى بنتيجة 33-28 ، وستكون مباراة البحرين والفوز بها لتأكيد التأهل رسميا للدور ربع النهائي كرابع المنتخبات بعد إسبانيا وفرنسا والسويد .

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 6 نقاط متفوقا على الدنمارك والبحرين وكرواتيا وأمريكا.