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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان: سعيد بطرح أغنية "العمر كله"

بهاء سلطان
بهاء سلطان

في أجواء مليئة بالطرب والإحساس ، طرحت شركة روتانا ميوزك جروب ، أحدث أغاني المطرب بهاء سلطان والتي حملت اسم "العمر كله" ، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد ، وتوزيع أحمد إبراهيم ، والتي تحقق نجاحاً كبيرًا بعد ساعات من طرحها .

 


وتقول كلمات الأغنية: "العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه .. هو اللي قلته عليك قلته من شوية
انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه
ماتسيبني أجرب حد تاني جديد عليا"

انشالله تفضل 100 سنة واقف كده .. أنا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده .. رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني .. ياتسيبني أمشي وبالسلامة خلاص كده".

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بهاء سلطان كشف عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "العمر كله" ، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع روتانا ، موكدًا حماسه الشديد لتقديم الأفضل دائمًا من خلال تجربة رائعة ، مشرًا إلى أمنيته أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور ، من حلال رؤية فنية متطورة وفكر موسيقي شعاره الطرب .

وكشف بهاء سلطان عن تفاؤله الشديد بالأغاني التي يقدمها تباعًا خلال هذه الفترة ، مشيرًا إلى ان كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة .

العمر كله احمد ابراهيم وليد سعد ميوزك جروب خالد تاج الدين

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