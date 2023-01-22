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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 22-1-2023

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك

سجل أدني  سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22-1-2023، نحو 29.43 جنيها للشراء و 29.53 جنيها للبيع. 

وجاء أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في تداولات اليوم الأحد في أحد بنوك القطاع الخاص وهو بنك التنمية الصناعية.

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سعر البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 29.77 جنيها للشراء و 29.87 جنيها للبيع .

استقرار السعر

ووصل سعر الدولار لدرجات مستقرة أمام الجنيه في أول  تعامل له اليوم الأحد بالتوازي مع استئناف العمل بالبنوك بعد العودة من العطلة الأسبوعية، إذ لم يتغير سعر الصرف الأجنبي  منذ الخميس الماضي سواء بنوك الحكومة أو القطاع الخاص اليوم  بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي في منتصف الأسبوع السابق.

ثاني أقل سعر 

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.65 جنيها للشراء و 29.75 جنيها للبيع في بنك المشرق.

ثالث أقل سعر 

ووصل ثالث أقل سعر دولار في بنكي مصر والأهلي الحكوميين نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع.

 

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه نحو 29.79 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات،  قناة السويس، المصرف المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي السلامي، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.8 جنيها للشراء و 29.9 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، ميد بنك ، HSBC".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.84 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في بنك الاستثمار العربي

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي غير المباشر بقيمة قاربت علي المليار دولار .

وذكرت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري أن حصيلة الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي قد زادت بمعدلات غير مسبوقة متضمنة حصيلة البنوك و تحويلات المصريين بالخارج، و قطاع السياحة.

وحققت البنوك  طفرة في مبالغ التداول في سوق الانتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة .

ونجح الجهاز المصرفي في تغطية أكثر من 2 مليار دولار  من طلبات المستوردين المصريين خلال 3 أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، بالإضافة  لتغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

 وقام الجهاز المصرفي في  الترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

اعتماد الجنيه المصري

واعتمد البنك المركزي الروسي، الأربعاء الماضي الجنيه المصري ضمن سلة عملاته الرئيسية، إذ تم تحديده الجنيه بـ 2.33 روبل روسي.

سداد الالتزامات الدولية

وقامت الدولة المصرية خلال الفترات السابقة بسداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر، حيث وصل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا رغم سداد تلك المديونيات بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر.

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