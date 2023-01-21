لبنان تعلن عن سعر صرف جديد مقابل الدولار فى البنوك .. أمريكا تؤكد هبوط التوتر مع الصين ..2023 عام الاستدامة في الإمارات .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الشيخ محمد بن زايد يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات

بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين

تحذير من أزمة مالية عالمية بسبب ديون أمريكا

استدعت السفير.. تركيا تدين منح الإذن باحتجاج أمام سفارتها في السويد

أوكرانيا: الوضع يتدهور في محطة زابوريجيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت نجاح المبادرة الرئاسية لـ«"لعناية بصحة الأم والجنين" في منع انتقال عدوى مرض فيروس نقص المناعة البشري من الأمهات الحوامل المصابات بالمرض إلى الأجنة بنسبة 100%، ومنع انتقال عدوى ڤيروس التهاب الكبدي B بنسبة 99%، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020.

وأشارت إلى أن المبادرة تمكنت من فحص مليون و760 ألف سيدة، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وڤيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، ومنع انتقال هذه الأمراض للأجنة، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن مصرف لبنان المركزي أعلن إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حاليا إلا بالعملة المحلية. وكان سعر الصرف قد تحدد في السابق عند ثمانية آلاف ليرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 151 وهو ما كان ينطوي على خفض أو خسارة أكثر من 80 في المئة بسعر السوق الحالي البالغ نحو 50 ألف ليرة للدولار. ويمثل سعر الصرف الجديد خفضا بنحو 70 في المئة.

وذكرت "الوطن" أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن أمس الجمعة، ‏‏2023 "عام الاستدامة " في الدولة‏‎.‎

ويهدف "عام الاستدامة" الذي انطلق تحت شعار "اليوم للغد"، من خلال مبادراته وفعالياته ‏وأنشطته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات ‏المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية ‏في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر ‏رخاءً وازدهاراً‎.‎

دوليًا، قالت "القبس" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجددا عن قلقه حيال تايوان. وقال "باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية" لأن الدول الأخرى "تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضا".

وأفادت "الراي" بأن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قالت إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي، الجمعة؛ بسبب تصريح سلطات بلاده باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، من المقرر تنظيمه اليوم السبت، فيما أدانت بشدة الاحتجاج "الاستفزازي"، الذي قالت إنه يشمل حرق المصحف، ونقلت للمبعوث توقع أنقرة أن يتم التراجع عن الإذن بالاحتجاج.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الطاقة الأوكراني قوله إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يتدهور؛ بسبب الحالة النفسية للطاقم الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات.