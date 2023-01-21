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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

بوتين
بوتين

انتقد نواب أمريكيون اليوم، العملية الروسية في أوكرانيا قائلين "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح".

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وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات قد جاءت خلال لقاء جمع كلاً من السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والسيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين آخرين في أوكرانيا في وقت سابق اليوم، وفقاً لمكتب جراهام.

بوتين 


وقال جراهام - في بيان - "نحن الثلاثة، جمهوري واثنان نواب ديمقراطيان، نتشارك نفس الهدف لأوكرانيا بشأن طرد الروس من أوكرانيا.. ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدبابات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام العالمي في خطر.

نواب أمريكيون أوكرانيا الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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