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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لبحث سير الحرب في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي لمناقشة التقدم المحرز خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف الذي تابع بأن الاجتماع حضره رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس ديوان الكرملين أنطون فاينو، وسكتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل سيرجي إيفانوف، فيما يقوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بزيارة إلى تركمانستان.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة حيث أبلغ وزير الدفاع شويجو المشاركين عن زيارة مقر العملية بداية الأسبوع، وأطلع الرئيس الروسي على اتصالاته الهاتفية الأخيرة، فيما نوقشت القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي.

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