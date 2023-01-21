مخرج مسلسل الزيارة يتحدث عن أصعب مشاهد العمل

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مخرج مسلسل الزيارة عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التى قام بتصويرها خلال أحداث المسلسل.



وقال حماقي أن المسلسل على الرغم من كونه مكون من 5 حلقات فقط إلا أنه احتاج إلى بذل مجهود كبير من جميع أفراد العمل سواء فنانين أو مخرج أو منتج.



وعن المشاهد الصعبة التى واجهها فى تصوير المسلسل أكد حماقي أن صعوبة المسلسل ليس فى المشاهد ولكن فى عدد ساعات التصوير والتى كانت تمتد لأكثر من 16 ساعة.



وعن تعاونه مع الطفل آدم فى كواليس التصوير أكد حماقي أنه تفاجىء بموهبه آدم فى اللوكيشن مؤكدا أنه تعامل بحرفية عالية لا تدل على أنه طفل بل ممثل من العيار الثقيل.

فكرة مسلسل الزيارة

تدور الأحداث حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما. وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.

فى كل أسبوع حكاية

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.