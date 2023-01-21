عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج مسلسل الزيارة يتحدث عن أصعب مشاهد العمل

المخرج محمد عبد الرحمن
المخرج محمد عبد الرحمن حماقي

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مخرج مسلسل الزيارة عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التى قام بتصويرها خلال أحداث المسلسل.

وقال حماقي أن المسلسل على الرغم من كونه مكون من 5 حلقات فقط إلا أنه احتاج إلى بذل مجهود كبير من جميع أفراد العمل سواء فنانين أو مخرج أو منتج.
 

وعن المشاهد الصعبة التى واجهها فى تصوير المسلسل أكد حماقي أن صعوبة المسلسل ليس فى المشاهد ولكن فى عدد ساعات التصوير والتى كانت تمتد لأكثر من 16 ساعة.

وعن تعاونه مع الطفل آدم فى كواليس التصوير أكد حماقي أنه تفاجىء بموهبه آدم فى اللوكيشن مؤكدا أنه تعامل بحرفية عالية لا تدل على أنه طفل بل ممثل من العيار الثقيل.

 

فكرة مسلسل الزيارة 

تدور الأحداث حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما. وتتناول أحداث المسلسل من خلال خط زمني معاصر علاقة خالد بابنه، والصورة التي كان يصدرها للآخرين خاصة صديقه وليد.

فى كل أسبوع حكاية 

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

محمد عبد الرحمن حماقي المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مخرج مسلسل الزيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

كهربا وصفقة جديدة أساسيين.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في القمة

أول رد فعل من فتوح على عدم مشاركته مع الزمالك في القمة 125

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

الشمس والقمر وجها لوجه | ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد

إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

موضوعات متعلقة

محمد رمضان وصاحب الأغنية اتصالحوا.. عودة كليب على وضعنا بـ يوتيوب

أحمد سعد يحيى حفل توزيع جوائز joy awards في السعودية

بحضور هنيدي ويسرا وميل جيبسون.. حفل توزيع جوائز joy awards على mbc

شاهد... كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ولطيفة قبل انطلاق حفل joy awards بالسعودية

قبل العرض.. شاهد| كواليس تصوير فيلم "المطاريد"

المخرج خالد جلال ينعى الناقد سباعي السيد

دراما رمضان 2023.. انطلاق تصوير مسلسل علاقة مشروعة

60 عرضًا .. أحمد وفيق يكشف تفاصيل مهرجان المنصورة المسرحي | خاص

ترشيحاتنا

البروفيسور خارج نطاق الخدمة.. غموض موقف فيريرا في الزمالك بعد هدفيّ الأهلي

بعد إحراق المصحف بالسويد.. بيان شديد اللهجة من البحرين: جرّموا التطرف والكراهية

جماهير الزمالك تهاجم محمود كهربا ورد فعل مفاجىء من اللاعب .. فيديو

احذر النصب على السوشيال .. خبير يقدم طرق الحماية | فيديو

يلبّي نبوءة كهربا | محمد شريف يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي أمام الزمالك

قبل انطلاقه.. تعرف على خطوط المواصلات لـ معرض الكتاب والتسهيلات المُقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

شبه الطاووس.. بوسي شلبي تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

نطت في الميه بأعجوبة.. أماني بطلة منيا القمح تنقذ سيدتين و4 أطفال|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ