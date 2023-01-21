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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نجيم تتفوق على هند صبري في joy awards

Joy awards
Joy awards

قدم الفنان جمال سليمان، جائزة أفضل ممثلة عن فئة الدراما التلفزيونية ضمن حفل joy awards، وذهبت إلى الفنانة نادين نسيم نجيم متفوقة على هند صبري.

‎تفاصيل حفل  joy awards

‎وتشهد مدينة الرياض مساء السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقر ان يشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

إبراهيم الحجاج أفضل ممثل تلفزيوني بحفل joy awards

نجوم الفن في حفل Joy awards .. صور

‎ومن بين الحضور محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل.  كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.  

‎وأيضا سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان.  ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.

جمال سليمان الفنان جمال سليمان joy awards هند صبري تفاصيل حفل joy awards

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