دويدار لجمهور الزمالك: سيبوا كهربا عشان ربنا يكرمنا

تحدث أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بعد تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ياريت جماهير الزمالك تسيب كهربا عشان ربنا يكرمنا".

وأضاف: "كهربا مش مهاجم صريح ولو لعب ماتشين كمان جمهور الأهلي هينتقده".

واختتم: "كهربا لعب ماتش مميز وأوجه التحية فعلا ليه.. هو عريس المباراة".



أهداف مباراة الأهلي والزمالك



سجّل ثلاثية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90 من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريمين الى 8 نقاط كاملة .

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .