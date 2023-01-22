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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورجينا وياسمين صبري تجتمعان لأول مرة.. شاهد

صدى البلد

اجتمعت الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا حبيبة كرستيانو لأول مرة علي السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز چوي اواردز JoyAwards بالسعودية.

 

وأثارت صور ياسمين صبري وجورجينا داخل الحفل جدل كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة بسبب تجمعهما في مكان واحد بعد تعرضهم للمقارنة الدائمة من الجماهير بسبب تشابه إطلالتهما وصورهما علي صفحاتهم الرسمية والتي يتابعها الجمهور بشكل مستمر .

وعلى صعيد آخر تداول رواد السوشيال ميديا آخر صورة الفنانة ياسمين صبري التي ظهرت بتقليدها لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغز، وحبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو .

 

ويوجد العديد من الصور الفنانة ياسمين صبري وهي تقلد جورجينا سواء كان فى طريقة التصوير أو فى الملابس ،والتى كانت آخرها ظهورها بنفس تسريحة الشعر وهى الضفيرة .

 

غيرة ستات.. هكذا اتهم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ياسمين صبري، بتقليدها جورجينا، فقد لاحظ الجمهورأن كثير من الصور التي تنشرها جورجينا على حسابها على إنستجرام الذي يحمل 24 مليون متابع ، تقلدها ياسمين صبري في صور تنشر بعدها على حسابها على إنستجرام الذي يحمل 15 مليون متابع.

ياسمين صبري چورجينا ياسمين صبري وجورجينا اخبار الفن

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