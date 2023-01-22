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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

برلماني: السيسي أول قائد فى تاريخ مصر يهتم بملفات الدعوة وحفظة القرآن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف.

إنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظات

وأشاد بتكليفات الرئيس السيسي بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم.
 

ووجه " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسي على قراره بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم أفضل تكريم.


وأشاد شمس الدين بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل كفاءة واقتدار.


كما أشاد النائب السيد شمس الدين بمتابعة الرئيس السيسي لنشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها، والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إيراداتها، حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالي 2 مليار جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014 ، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن الرئيس السيسي أول قائد فى تاريخ مصر يهتم بمثل هذه الملفات.


ووجه النائب السيد شمس الدين تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالوزارة على جهودهم الناجحة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لنشر مفاهيم الدين الاسلامى السمح وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتجديد الخطاب الدينى والحفاظ على مال الوقف مشيداً بجهودهم التى كان لها اثارها الايجابية والملموسة على أرض الواقع فى كل مايتعلق من قضايا وملفات خاصة بنشاط وزارة الاوقاف بجميع هيئاتها وقطاعاتها وشركاتها التابعة لها.


تجدر الإشارة إلى أن وزير الأوقاف استعرض خلال اللقاء جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الأئمة والوعاظ والقيادات الدينية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر.


وقد عرض وزير الأوقاف مستجدات البرنامج المطور لتدريب الأئمة الجدد ونتائج مسابقة تعيينهم لانتقاء أفضل العناصر من الناحية العلمية والثقافية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج تدريب الأئمة، بما يسهم في صقل شخصية الأئمة وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير.
 

كما تم عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويًا ومجتمعيًا، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى محافظات الجمهورية.


وعرض وزير الأوقاف أيضًا جهود الوزارة في مجال الترجمة والنشر، خاصةً أحدث ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات، والتي سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معاني القرآن الكريم بعيدًا عن أي تحريف أو غلو، وذلك في ضوء إستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير.

السيسي مجلس النواب وزير الاوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء مساجد كبرى هيئة الاوقاف

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