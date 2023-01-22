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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار يحيى حفلا فى الأوبرا بمناسبة عيد الحب

على الحجار
على الحجار

يحيى الفنان على الحجار حفلا غنائيا يوم 14 فبراير المقبل وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الحب وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويقام حفل على الحجار فى دار الأوبرا حيث يشدو بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من ابرزها “القاهرة” و"بوابة الحلوانى" و"ريشة" و"الزين والزينة". 

ويحيى الفنان على الحجار ونجله أحمد على الحجار حفلا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى تحت شعار “ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار” .

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ويقام الحفل يوم ٢٦ يناير الجارى فى تمام 8 مساء وتم طرح التذاكر بسعر 200 جنيه".

وكان قد كشف الفنان علي الحجار، أصعب موقف مر عليه خلال عام 2022 وطريقة استقباله للعام الجديد، قائلا: "عام 2022 فى بدايتها مرت علي فى وفاة أخي أحمد وكانت مسألة صعبة جدا، ولكن عندما رأيته كيف توفي وبهدوئه وسكينته المعتادة قولت انا نفسي الوفاة بتاعتي تكون بالطريقة دي".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أخويا أحمد محظوظ طوال عمره بالرضا، وكنت أتحدث مع صديقي وقالي إن هناك آية قرآنية تقول ولسوف يعطيك ربك فترضي، أى أن الهدية الكبيرة من الله هي الرضا، وأحمد الحمد لله خلال عزاه مصر كلها حضرته، واكتشفت انه كان نجم كبير وهو مكنش بيحب كدا وكان فى حاله دائما".

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