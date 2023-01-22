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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصمغ العربي؟

صدى البلد

يعد الصمغ العربي من المواد الطبيعية المفيدة الذي يستخرج من الشجر وله العديد من الفوائد ويعالج الكثير من الامراض وفقا لخبراء الطب البديل.

 

1-البدانة ( التخسيس ) 
2-السكر
3-الضغط المرتفع 
4-الامساك الحاد والمزمن
5-الكلي والمسالك البولية ( فشل الكلي – والضمور – والقصور )
6-الضعف الجنسي ( لتقوية الحيوانات المنوية والانتصاب )
7-كل الأمراض الباطنة والجلدية 
8-الكليستيرول 
9-أمراض الصدر والرئة 
10-جميع أنواع السرطانات 
11-تقوية المناعة

12- علاج القولون العصبي وسلطان القولون
 

طريقة تناول الصمغ العربي :

يطحن جيدا حتي يصير ناعم جدا ويفضل طحنه بواسطة آلة خاصة لأنه غير لين 
يتناول منه مقدار 50 جرام يوميا أي أربع ملاعق مقسمة إلي مرتين ملعقتان صباحا وملعقتان مساء


طريقة تحضيره : يضاف ملعقتين من هذا المطحون إلي كوب ماء.

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