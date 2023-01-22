الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الايطالى أنطونيو تايانى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وزير الخارجية الايطالى انطونيو تايانى.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع ايطاليا على مستوى الحكومى والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع ايطاليا والعمل معها فى اطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها الى آفاق ارحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وأضاف بسام راضي انه من المنتظر أن يتناول اللقاء عدد من الملفات الاستراتجية الهامة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.