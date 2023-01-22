المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة ان يناقش المجلس خلال جلسته العامة 5 تقارير بشأن طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.

وتناقش الجلسة الطلب الأول المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن خطـة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أيضًا مناقشة الطلب الثاني المقدم من النائبة ريهام عفيفي، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر، وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.

استعادة دور المدرسة في العملية التعليمية



أما في جلسة الشيوخ غدًا الأثنين، يناقش المجلس، 3 طلبات مناقشة عامة، الأول مقدم من النائـب نبيـل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات، وعشرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.

كما تناقش الجلسة العامة أيضًا الطلب الثاني المقدم من النائب عـاطف علـم الـدين، وأكثـر مـن عشـرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية.

سياسة وزارة التعليم بشأن آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس

كما تشهد الجلسة العامة يوم غد الأثنين أيضا مناقشة الطلب الثالث المقدم من النائبـة دينـا هـلالـي، وعشرين عضوًا، بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع قبل الماضي، على الجراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، وتم إحالتها إلي رئيس الجمهورية.

قانون العمل وحماية العمالة غير المنتظمة

وجاء في الدراسة، أن مشروع قانون العمل، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في 2022، حرص على رعاية العمالة غير المنتظمة فقد تضمنت المادة (32) منه على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.