جريء ولافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة خالد سليم، بفستان طويل ومميز باللون الأزرق دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة خالد سليم