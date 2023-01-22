عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريء ولافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بعد عمليات التجميل الأخيرة.. بدرية طلبة تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

txt

غلبت مجوهرات ياسمين صبري.. جورجينا تثير ضجة بثمن عقد واحد| شاهد

وتألقت زوجة خالد سليم، بفستان طويل ومميز باللون الأزرق دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة خالد سليم 

خالد سليم صور زوجة خالد سليم خيرية علي اطلالات زوجة خالد سليم أخبار خالد سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السجن المشدد 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور وغرامة 2 مليون جنيه

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

فرصة الحق اشتري| استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

حمى البحر الأبيض المتوسط.. الأعراض وطرق العلاج

بعد عمليات التجميل الأخيرة.. بدرية طلبة تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

غلبت مجوهرات ياسمين صبري.. جورجينا تثير ضجة بثمن عقد واحد| شاهد

غريب كالعادة.. سعر إطلالة ويجز يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت هيفاء وهبي في مأزق| شاهد

تحذير عاجل.. لا تتناول المضاد الحيوي في هذه الحالة

اليوتيوبر إسراء أحمد تنشر أول صورة لها بعد عملية التجميل| شاهد

ترشيحاتنا

حكماء المسلمين: التاريخ سيسجل جريمة حرق المصحف بالسويد في صفحات الكراهية والتطرف

لاعب المنتخب الوطني يشن هجومًا لاذعًا على اتحاد الاسكواش

فرصة ذهبية.. حساب توفير جديد بأعلى عائد في مصر

بعد أسبوعين من وفاة نجله| جورج وسوف في حفل joy awards.. صور

معاكسة الفتيات | اعترافات مثيرة لعاطل متهم بطعن شاب في المرج

الوزراء يكشف عن أخطر الشائعات المنتشرة حاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. علامات ضعف الشخصية عند الأطفال

جريء ولافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

حمى البحر الأبيض المتوسط.. الأعراض وطرق العلاج

بعد عمليات التجميل الأخيرة.. بدرية طلبة تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

دور صغير معاك.. طلب غير متوقع من حسن الرداد لـ أميتاب باتشان

معرفش إنه بيصوّر.. ماذا قال المتهم بسرقة رادار الدائري؟ فيديوجراف

فقت متأخر.. رامى جمال : أول أغنية من كلماتى وألحانى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ