شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، إن مصر دائمًا داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وداعمة كذلك للتوافق الدولي، متابعًا: “نستمر في العمل مع كافة الأطراف سواء كانت الحكومات الإسرائيلية والشركاء الدوليين لتعزيز فرص السلام لإطلاق عملية تفاوضية ومسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ”.



وأكد “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أذاعته فضائية “اكسترا نيوز”، على أهمية حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة للفلسطينيين، مشيرا للتنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين لبحث سبل تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا استمرار مصر في دعم مبدأ حل الدولتين وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم، موضحا أن مصر تقود توجها لإرساء السلام والاستقرار، وتتطلع للتعاون مع دول المنطقة ودعم حقوق الفلسطينيين العادلة.