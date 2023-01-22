بـ 12 ألف ريال.. اشتري تويوتا كامري مستعملة في السعودية| صور

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن سيارات تناسبهم، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل ما تحمله من أمكانيات ومميزات حديثة، وبالتالي يضم السوق السعودي للسيارات المستعملة باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة، ومن ضمن هذه السيارات التي نالت علي مكانة كبيرة بين السعوديين بفضل تصميمها الفريد، ومحركها القوي، واعتماديتها العالية سيارة تويوتا كامري موديل 2007 .

سيارة تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا كامري موديل 2007

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2007 بمحرك سعة 2400 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 218 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 158 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة في السعودية

زودت مقصورة سيارة تويوتا كامري موديل 2007 بالعديد من المميزات منها، نظام ذكي لركن السيارة، ريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، بالأبواب الأربعة، وتكيف، وبارو، وزجاج ملون، وزجاج كهربائي، وCD، وAUX، وUSB، وDVD، ووسائد هوائية، ونظام مانع للسرقة، وحساسات للاصطفاف، ونظام توزيع الفرامل، ,ABS، ومثبت سرعة، وإنذار، ويمكن إعادة ضبط المقاعد الأمامية بشكل كهربائي، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وكونسول وسطي، ومساحات إضافية للتخزين، وساعة ديجيتال تم تثبيتها في التابلوه الأمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة.

سيارة تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة في السعودية

تظهر سيارة تويوتا كامري موديل 2007 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

سيارة تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة في السعودية

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة في السعودية :

تتوافر سيارة تويوتا كامري موديل 2007 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 10 ألاف ريال سعودي ويصل الي 12 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب الفئة وتجهيزات السيارة .