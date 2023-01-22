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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريء وغير معتاد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في حفل joy awards

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

شاركت الفنانة اسماء أبو اليزيد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حضورها حفل joy awards. 

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وتألقت أسماء أبو اليزيد، بجمبسوت مميز ومختلف باللون الاسود، وتميز بتطريز مختلف على الأكتاف ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء أبو اليزيد ، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت أسماء أبو اليزيد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور اسماء أبو اليزيد 

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