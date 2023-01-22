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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: الأهلي يوجه أنظاره نحو صفقة كارثية

مارسيل كولر، المدير
مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي

أكد تقرير صحفي أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع التنزاني مبوانا علي ساماتا مهاجم نادي فنربخشة التركي المعار إلى صفوف جينك البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "aksam” التركية، أن النادي الأهلي يريد ضم ساماتا خلال الميركاتو الحالي لتدعيم هجوم الفريق.

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وأشارت  الصحيفة إلى أن فنربخشة على استعداد للتخلص من اللاعب قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن فنربخشة تعاقد مع ساماتا من أستون فيلا مقابل 6 ملايين يورو، لكن المهاجم التنزاني لم يقدم الأداء المتوقع منه لتتم إعارته باستمرار إلى أندية آخرى .


أرقام كارثية

 

وشارك ساماتا في 18 مباراة مع جينك البلجيكي هذا الموسم، سجل هدفا وحيدا.

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