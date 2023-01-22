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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فايز عن فوز الأهلي: هاردلاك الزمالك ومستر فيريرا محلك سر

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

علق محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني على فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدى الزمالك فى القمة 125 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأهلي بأقل مجهود و (بكومه) من الغيابات وبأقل القليل يغرد منفرداً وينفرد بالقمه في مباراه لا يستحق فيها الزمالك (أي شيء)  

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أضاف: جدارة مستر كولر مدرب الأهلي في بساطة افكاره المؤثرة  وتكرار نفس اللعبة ٣ مرات بثلاثة أهداف ومستر فيريرا محلك سر
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وعن الخسارة أمام الأهلي قال: هارد لاك لجمهور الزمالك. هم نفسهم يعترفون بأن الزمالك (لا يستحق) ومنذ فتره طويلة. 

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الزمالك ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 19 مباراة بدون هزيمة

الأهلي يهزم الزمالك فى الدوري

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصريالممتاز.

وحسم الأهلي مباراة القمة بعد ما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف.

وتجمّد رصيد الزمالك الغريم التقليدى لنادى الأهلي عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

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أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر : 

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 19 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس قبل قمة الزمالك رقم 125.

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي فى 19 مباراة 
نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 14 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 5 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

 لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

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قرارات صارمة في الزمالك 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالكبرئاسة مرتضى منصور، توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، وغرامات مغلظة، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر المستشار مرتضى منصور، إيقاف مستحقات اللاعبين لحين إشعار آخر، وتوقيع عقوبات مالية  وغرامات مغلظة عليهم.

وجاء قرار مرتضى منصور، بعدما ودع فريق الزمالك الأسبوع الماضي، بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، ثم الخسارة أمام فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بثلاثية في الدوري.

ويلعب فريق الكرة الاول بنادى الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”. 

 

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