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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب محمد النني عن فريق أرسنال في مباراة اليوم للإصابة 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو

خط الوسط: أوديجارد - بارتي - شاكا

خط الهجوم: ساكا - نكيتاه - مارتينيلي

بينما أعلن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - مارتينيز - شاو

خط الوسط: إيريكسن - ماكتومناي - أنتوني - فيرنانديز - راشفورد

خط الهجوم: فيجورست

ويحتل فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشكيل ارسنال أرتيتا

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