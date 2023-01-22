هاتريك هالاند.. مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق هالاند في الدقائق 40، 50، 54.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ريكو لويس - ستونز - أكانجي - لابورت.

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.



وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، خلف آرسنال متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.