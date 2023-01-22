وزير الخارجية الأسبق: المواجهة الأمريكية الصينية لن تكون عسكرية

كشف محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن بكين تتمتع بسياسة النفس الطويل، و

أن المواجهة الأمريكية الصينية لن تكون عسكرية، لأنها بهذا الشكل ستكون تدميرية، وإنما ستكون حرب ردع واقتصاد.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد،:" الصين وأمريكا بينهما علاقات متشابكة لا يمكن لأي منهما التخلي عنها، موضحا أن بكين ترسل 20 ألف طالبا للولايات المتحدة سنويا.

واختتم محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن روسيا ستظل قوى عظمى ولكنها لن تنافس الصين وأمريكا، مشيرا إلى أن بكين قوى صاعدة وستصبح كبرى تناطح أمريكا بعد سنوات قليلة.