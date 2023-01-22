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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يوضح نوعية كتب يمكن أن يستفيد منها الطالب بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في 25 يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية.

وأوضح الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ما يجب أن يقرأه الطفل ويحرص اولياء الأمور على اقتنائه من معرض الكتاب حيث قال أنه في البداية يجب على الأسرة أن تحرص على اقتناء الكتب التي تتحدث عن أساليب التربية الإيجابية وأساليب الرعاية الصحية والاجتماعية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة وأساليب رعاية الإبداع فضلا عن الكتب التي تناسب ميولهم واهتماماتهم ومجالات العمل الخاصة بهم .

وأضاف حجازي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، انه فيما يتعلق بالطفل فيمكن إهداؤه بعض الكتب التي تتحدث عن وظائف المستقبل والمهارات الداعمة لها وبعض الكتب الممهدة لها مع الأخذ في الاعتبار أن البرمجة باعتبارها مجالا من المجالات المستقبلية الهامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، كما أن كتب تنمية المهارات العقلية  وبناء الشخصية والكتب الرقمية يجب أن تأخذ أيضا حيزا مناسبا من مكتبة الطفل. 

خبير تعليم ينصح أولياء الأمور بهذه الخطوات لجذب أبناءهم إلى معرض الكتاب

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وأعلنت الصفحة الرسمية لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الافتتاح الرسمي للدورة الـ54 سيكون يوم ٢٥ يناير الجاري. 

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًّا من الساعة الـ10 صباحًا، بدءًا من يوم 26 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتُغلق الأبواب يوميًّا في الثامنة مساءً، فيما عدا يومي الخميس والجمعة بداية من الـ10 صباحًا حتى الـ9مساء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب اقتناؤه من معرض الكتاب يقرأه الطفل أساليب التربية الإيجابية وأساليب الرعاية الصحية Jobs Education

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