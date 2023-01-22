راكب يطالب وزير النقل بزيادة تذكرة قطار التالجو لـ 600 جنيها

أكد أحد الركاب في محطة مصر أن قطار "التالجو" جيد جدا، ونظيف، والخدمة به كانت ممتازة، والناس غاية في الاحترام، وسعر التذكرة جيد، مشيرا إلى أنه مع زيادة سعر التذكرة، حتي إذا أصبحت بـ 400 جنيه أو 600 جنيه، سيكون السعر جيد ولا يوجد مشكلة.

وأوضح كامل الوزير خلال برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي "أحمد موسى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هذه النوعية من القطارات "التالجو"، التي سوف يتم نزولها تباعا خلال الأسبوع القادم، والثلاثة أشهر القادمة، سوف يتم زيادة سعر تذاكرها، لأنه قطار فاخر، أما قطار الضواحي لا يستطيع زيادة سعر تذكرته.

وقال "الوزير" أن الغير قادر على دفع هذا السعر، هناك قطار الدرجة الأولى سعرة 125 جنيه، وهناك أيضا قطار بـ 65 و 35 جنيه وأيضا قطار الدرجة الثالثة بـ 20 جنيه، وهناك إمكانية للحجز قبل 15 يوم عن طريق الهاتف المحمول، أو إشتراك شهري للتوفير على المواطنين.