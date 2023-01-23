أول فنانة تشكيلية من المكفوفين: الفن عبر بي من الظلام إلى النور

قالت هند خليل أول فنانة تشكيلية من المكفوفين، إن الفن التشكيلي هو الذي عبر بها من الظلام إلى النور ومن الاكتئاب الذي كانت تمر به إلى الفرحة الكبيرة التي هي عليها الآن بعد فقدها بصرها.

أضافت "هند خليل" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنها استطاعت أن تضع الخامات جنبا بجنب حتي تخرج هذه الرسومات التي تظهر للجميع في شكلها النهائي وذلك عن طريق احساسها.

تابعت هند خليل، أنها تطلب المساعدة من الآخرين في تحديد اللون فقط وليس أكثر من ذلك، موضحة ان اللوحة الواحدة تستغرق معها من أسبوع إلى 3 أسابيع حسب كل رسمة، ولكن في النهاية تقوم بإخراج شكل مميزة.