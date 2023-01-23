عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول فنانة تشكيلية من المكفوفين: الفن عبر بي من الظلام إلى النور

هند خليل
هند خليل

قالت هند خليل أول فنانة تشكيلية من المكفوفين، إن الفن التشكيلي هو الذي عبر بها من الظلام إلى النور ومن الاكتئاب الذي كانت تمر به إلى الفرحة الكبيرة التي هي عليها الآن بعد فقدها بصرها.

txt

ضمن أفضل 10 لوحات بألمانيا.. بوسي ابنة المنيا فنانة تشكيلية تحلم بالعالمية

txt

نورهان المهدي.. أول فنانة تشكيلية مصرية تحصد 3 جوائز دولية خلال عام

أضافت "هند خليل" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء dmc"  المذاع على قناة "dmc"  الفضائية، أنها استطاعت أن تضع الخامات جنبا بجنب حتي تخرج هذه الرسومات التي تظهر للجميع في شكلها النهائي وذلك عن طريق احساسها.

تابعت هند خليل، أنها تطلب المساعدة من الآخرين في تحديد اللون فقط وليس أكثر من ذلك، موضحة ان اللوحة الواحدة تستغرق معها من أسبوع إلى 3 أسابيع حسب كل رسمة، ولكن في النهاية تقوم بإخراج شكل مميزة.

المكفوفين فنانة تشكيلية قناة dmc الفضائية هند خليل الفن التشكيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

دعاء أول ليلة في شهر رجب..يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

أعلى سعر للدولار اليوم الاثنين 23-1-2023

بمواصفات متميزة.. هاتف قادم من موتورولا للشباب بسعر مناسب

الحكومة الكويتية تعتزم تقديم استقالتها اليوم على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة.. تفاصيل

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء تطفئ الفتنة بـ9 حقائق

هبوط أسعار النفط عالميًا بسبب عطلة رأس السنة القمرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج 5 أمراض غير متوقعة.. من الآن تناول الماء في وعاء نحاسي وإليك الأسباب

أقوى من المسكنات آلاف المرات.. 4 حيل خارقة للتخلص من ألم المفاصل

بزيادة وزن ملحوظة.. هند صبري تثير الجدل على السجادة الحمراء

أكثر من نص مليون.. نانسي عجرم تثير الجدل بعد ظهورها بفستان من إيلى صعب

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ