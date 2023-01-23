وزير النقل: وصول قطار تالجو يعمل بين القاهرة - الأقصر.. 27 يناير

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن 27 يناير الجاري سيكون هناك قطار تالجو يعمل من القاهرة للأقصر وأسوان.

وأوضح كامل الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كان لا بد من تطوير 10 آلاف كيلو سكة حديد بالإضافة إلى الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وإشارات وورش وعنصر البشري.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم إدخال 110 جرارات جديدة للخدمة وخلال 6 أشهر سيدخل 100 آخرين للخدمة.

وأشار إلي أنه كان هناك 172 جرارا يحتاجون إلى إصلاح وتجديد وتم إصلاح 60 جرار منهم والباقي سيتم الانتهاء منهم في 30 يونيو 2024.

