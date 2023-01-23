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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحزم السعودي يعلن رسميا عن التعاقد مع أوباما

صدى البلد

أعلن نادي الحزم السعودي، تعاقده رسميًا مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وتعاقد الحزم مع أوباما خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء لصالح الفريق السعودي.

وجاءت تفاصيل الصفقة ماليا 150 الف دولار ، للاعارة 6 شهور ، وفي حالة تفعيل بند الشراء يحصل نادي الزمالك علي ٧٠٠ الف دولار ليكون مجمل الصفقة 850 الف دولار .

وقرر أوباما، الرحيل عن صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق وخروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوصالفدوا فيريرا.

يُذكر أن الحزم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دروي الدرجة الأولى السعودي برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفيصلي المتصدر.

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