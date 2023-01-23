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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء تطفئ الفتنة بـ9 حقائق

صيام أول يوم من رجب
صيام أول يوم من رجب

لعل أولئك الذين يدركون فضل شهر رجب ، ولا ينوون تفويته من اليوم الأول له، والذي أعلنت دار الإفتاء أنه غدًا الإثنين، وهو ما يطرح السؤال عن هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب ؟، خاصة مع كثرة النصوص النبوية الشريفة التي تدل على فضل شهر رجب ، حيث إنه من الأشهر الحُرم التي ينبغي اغتنامها بصالح الأعمال والتي يأتي الصيام في صدارتها وهو ما يجعلنا نبحث عن حقيقة هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب ؟.

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هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجب من الأشهر الحٌرم، وتكلم عن فضل شهر رجب وأنه يٌستجاب في أول ليلة منه الدعاء".

وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال : ( هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب ؟)، أنه ليس هناك أمر مباشر بالصيام فى أول يوم من رجب ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن سأله عن الصيام فى المٌستحب " صم من الحرم واترك": 

وتابع: أى أن صيام أول يوم من رجب هناك نصوص عامة يدخل فيها هذا اليوم وليس هناك نصا بخصوصه، فمثلا لو صادف أول يوم رجب يوم الخميس وهو يوم يٌستحب فيه الصيام كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأكدت دار الإفتاء المصرية ، أن الصوم في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في شهر رجب.

ونبهت “ الإفتاء” إلى أنه من المقرر شرعًا أن «الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال»، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين، بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وواصلت: ممَّا ورد في فضل الصوم في شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ثم قال: «قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ».

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