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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا| أول تعليق من رونالدو عقب فوز النصر أمام الاتفاق.. ومحمد هنيدي برفقه ثعبان ودب في دبي

رونالدو
رونالدو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


أول تعليق من رونالدو عقب فوز النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي.. شاهد

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، علي فوز فريق النصر على نظيره الاتفاق، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكتب رونالدو في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر": “المباراة الأولى، الفوز الأول، أحسنتم يا رفاق، شكرًا لجميع المشجعين على الدعم المذهل”.

رحيل فيريرا.. مهيب عبد الهادي: موسيماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وجود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “موسيماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك حالة رحيل فيريرا”.

مرتدية تيشيرت رونالدو.. جورجينا تنشر صورا من الإستاد لدعم حبيبها كريستيانو

شاركت جورجينا رودريجيز، عارضة الازياء، صورًا لها من داخل الاستاد من مباراة أمس، لفريق النصر أمام نظيره الاتفاق، وذلك لدعم حبيبها كريستيانو رونالدو في المباراة.

وظهرت جورجينا، عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”، وهي تدعم حبيبها كريستيانو رونالدو من داخل الإستاد، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ظهور جورجينا.
حفلة خيالية.. ميريهان حسين تعلق علي حضورها حفل جوائز joy awards

علقت الفنانة ميرهان حسين علي حضورها حفل جوائز joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع التواص الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت ميريهان حسين في منشور لها: “حقيقي كانت حفلة خيالية ،، مبسوطة اني كنت موجودة وسط نخبة من اكبر واعظم نجوم الوطن العربي و العالم .. شكرًا على حسن الاستقبال و كرم الضيافة.. شكرا معالي المستشار تركي ال شيخ شكرًا لكل العاملين بهيئة الترفيه ،، ومبروك لكل الفائزين”.

شاهد.. محمد هنيدي برفقه ثعبان ودب من زيارته في دبي

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديوهات للفنان محمد هنيدي، أثناء زيارته لدبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

وظهر محمد هنيدي في الفيديو الأول وهو يضع حول رقبته ثعبان، بينما ظهر في الفيديو الثاني بجانب دب كبير وهو يطعمه. 

رونالدو فيريرا موسيمانى الزمالك جورجينا ميريهان حسين محمد هنيدي

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