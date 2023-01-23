رحيل فيريرا.. مهيب عبد الهادي: موسيماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وجود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “موسيماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك حالة رحيل فيريرا”.

وكشف مجدى عبد الغنى سبب تأخير إعلان الزمالك رحيل البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق الشرط الجزائي المقدر ب٥٠٠ الف دولار .

وأوضح مجدى عبد الغنى قائلا : " لابد من استمرار البرتغالى فيريرا حيث الجميع يثق فى قدرات المدرب و تمكن من حصد بطولة الدورى لفريق الزمالك الموسمين الماضيين " .

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مؤتمراً صحفياً أمس للحديث عن قرارات مجلس إدارة النادي عقب خسارة الفريق أمس أمام الأهلى بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للدورى .

وأطلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تصريحات نارية فى المؤتمر الصحفى حول مصير البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والصفقات الجديدة وموقف كهربا لاعب الأهلى .

1- صفقة جون إيبوكا



كشف مرتضى منصور عن اتفاقه مع مسئولى سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق فى يناير مقابل 500 ألف دولار ولكن بعد حديث الجمهور عن اللاعب رئيس ناديه طلب 2 مليون دولار .

٢- ثلاثة صفقات سوبر



قال مرتضى منصور : نعمل على إتمام 3 صفقات جديدة للزمالك ونأمل أن تكتمل هذه الصفقات و أطالب جمهور الزمالك بعدم الحديث عن الصفقات لأن هذا الحديث يفسد الصفقات ويزيد من أسعار اللاعبين علينا .

٣- إيقاف كهربا



قال مرتضى منصور أن إمام عاشور لاعب الزمالك تلفظ في غرفة مغلقة تعرض للإيقاف 8 مباريات، أنتظر قرارات الرابطة واتحاد الكرة وماذا سيفعلون مع كهربا الذي وجه شتائم للزمالك.

4- الدوري في الملعب



قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن ماراثون الدوري لا يزال طويلا وأمامنا فرصة للمنافسة على اللقب وكأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا.

٥- شكوى ضد كهربا



كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه قرر التقدم بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك، وشكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك.

٦- كهربا لن يلعب أمام الزمالك



أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لن يستطيع اللحاق بالمشاركة مرة أخرى ضد الزمالك.

٧- مصير فيريرا عقب لقاء فاركو



كشف المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة وقرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري.

٨- عودة شبانة



أشار مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي إلى أن محمود شبانة مدافع الزمالك المعار لنادى سموحة سيعود غدا للقلعة البيضاء عقب إنهاء إعارته .

٩- رسالة لمحمد مصيلحي



طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري بإعادة محمود علاء إلى الزمالك غدا وسندفع له الراتب الذي دفعه الاتحاد مؤكدا أنه لن يتعامل مع أشخاص لا يحترمون اتفاقاتهم .

١٠- دفاع عن السيسى والزناري وجابر وسامسون



دافع المستشار مرتضى منصور عن الثنائي مصطفى الزناري وعمرو السيسي لاعبى الفريق مؤكدا أنهما و مهند لاشين الذي إنضم لفيوتشر قادوا طلائع الجيش للمركز الرابع فى الموسم الماضي و أن عمر جابر ظهير أيمن المنتخب وسامسون سجل 28 هدفا مع فريقه السابق .

١١- انهيار تام وموقف غريب



قال مرتضى منصور أن هناك انهيار تام حدث للاعبي الزمالك أمام الأهلي منذ الدقيقة 60 بفعل فاعل وأن هناك كرة في مباراة الأهلي استوقفته .. الكرة مرت من محمد عواد بغرابة وبعد أن كانت ذاهبة إلى خارج الملعب غيرت مسارها نحو المرمى لكنها ارتطمت في العارضة بغرابة شديدة .

١٢- رفض استقالة أمير مرتضى



كشف مرتضى منصور أن مجلس الإدارة صوت بالإجماع على رفض إستقالة أمير مرتضى المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصوت بالإجماع على رحيل فيريرا.

١٣- تصميم أمير مرتضى



قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أمير مرتضى مصمم على الاستقالة من الزمالك.

١٤- صلاحيات فيريرا



قال مرتضى منصور أن فيريرا أخذ صلاحيات لم يأخذها أي مدرب من قبله ومنذ أن جاء للزمالك لا أتحدث معه عن عدم مشاركة أي لاعب مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتحمل فيريرا في مباراة أو مباراتين ولكن لن أتحمله في ضياع بطولات من الزمالك .

١٥- تغييرات فى التشكيل



قال مرتضى منصور أن هناك تغييرات كثيرة في تشكيل الزمالك فى المباريات القادمة .