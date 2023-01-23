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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من رونالدو عقب فوز النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي.. شاهد

رونالدو
رونالدو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، علي فوز فريق النصر على نظيره الاتفاق، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكتب رونالدو في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر": “المباراة الأولى، الفوز الأول، أحسنتم يا رفاق، شكرًا لجميع المشجعين على الدعم المذهل”.

بمشاركة رونالدو.. النصر يفوز على الاتفاق ويواصل تصدره للدوري السعودي

لأول مرة.. رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

نجح فريق النصر في الفوز على نظيره الاتفاق، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق تاليسكا في الدقيقة 32، في المباراة التي شهدت مشاركة كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ انتقاله للعالمي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد المجيدالصلهيم، عبدالرحمن الغريب، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، مارتينيز، كريستيانو رونالدو.

وبتلك النتيجة، يواصل فريق النصر تصدره للدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر الاتفاق دوري روشن السعودي

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