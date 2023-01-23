مرتدية تيشيرت رونالدو.. جورجينا تنشر صورا من الإستاد لدعم حبيبها كريستيانو

شاركت جورجينا رودريجيز، عارضة الازياء، صورًا لها من داخل الاستاد من مباراة أمس، لفريق النصر أمام نظيره الاتفاق، وذلك لدعم حبيبها كريستيانو رونالدو في المباراة.

وظهرت جورجينا، عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”، وهي تدعم حبيبها كريستيانو رونالدو من داخل الإستاد، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ظهور جورجينا.

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، علي فوز فريق النصر على نظيره الاتفاق، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكتب رونالدو في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر": “المباراة الأولى، الفوز الأول، أحسنتم يا رفاق، شكرًا لجميع المشجعين على الدعم المذهل”.

نجح فريق النصر في الفوز على نظيره الاتفاق، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق تاليسكا في الدقيقة 32، في المباراة التي شهدت مشاركة كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ انتقاله للعالمي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد المجيدالصلهيم، عبدالرحمن الغريب، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، مارتينيز، كريستيانو رونالدو.

وبتلك النتيجة، يواصل فريق النصر تصدره للدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.