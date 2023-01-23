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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة يسرا ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في حفل Joy Awards.

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تألقت يسرا في حفل Joy Awards بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام شفافة و اتسم التصميم باللون الفوشيا الغامق و بالقماش المطرز.

وقد حمل فستان يسرا ، توقيع مصمم الأزياء العالمي جورج حبيقة، وقامت يسرا ببعض التعديلات في التصميم، حيث وضعت بطانة له حتى لا يكون شفافا كما هو في الموديل الأصلي .
أكملت يسرا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نال فستانها إعجاب متابعهيا على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على خصلات شعرها القصير المموج، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.
 

فستان يسرا
فستان يسرا
فستان يسرا
فستان يسرا
فستان يسرا
فستان يسرا
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