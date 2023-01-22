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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في JoyAwards

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري، مساء أمس السبت، خلال مشاركتها في حفل JoyAwards بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت ياسمين صبري على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة ومزج بين اللون الأخضر والذهبي، ما منحها إطلالة غير تقليدية.

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وتزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الألماسية، وبدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على شكل ذيل حصان.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ياسمين صبري مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنسقة مع لون بشرتها.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالة ياسمين صبري في  حفل JoyAwards، قائلا: "من بعد ما مدحنا إطلالة ياسمين صبري من فترة بأحد المهرجانات، الواضح أننا أصبناها بالعين لأن إطلالتها بـ JoyAwards غير موفقة".

وأضاف ناقد الموضة: "الفستان كان راح يكون أحلى لولا الـ cape أو الشي يلي من الخلف يلي ما له معنى، والشك بالفستان لمعته مش كتير حلوة.. بس يلي خرب الفستان هو الـ cape وهيدا شي أكيد".

وتابع: "التنسيق موفق بشكل عام، بس الإطلالة مش من أفضل إطلالات ياسمين، وكانت بتقدر تطل بشي أجمل، خصوصا إنه مع هالحضور وبهالمهرجان، المنافسة بالإطلالات قوية وكان لازم تتميز، وبعطيها 5.75/10".
 

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تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في JoyAwards

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