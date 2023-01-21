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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرايات ومحتشم.. بسنت شوقي بفستان لافت في Joy award| شاهد

بسنت شوقي
بسنت شوقي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي، صورا للفنانة بسنت شوقي خلال مشاركتها في حفل Joy award المقام في المملكة العربية السعودية.

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وتألقت بسنت شوقي في الحفل بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة واتسم بالقماش اللامع بالكامل مما جعله يشبه المرايات.

وتزينت بسنت شوقي بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بسنت شوقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

بسنت شوقي

 

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