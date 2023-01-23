عربية النواب: التعاون المصري السوداني يشهد انطلاقة كبيرة بين البلدين بمختلف المجالات

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن التعاون المصرى السودانى يشهد انطلاقة كبيرة بين البلدين فى مختلف المجالات فى ظل العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والسودان، مشيراً الى حرص مصر الكبير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم الاستقرار داخل دولة السودان الشقيقة.

وأشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى خلال لقائه مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الرى والموارد المائية السودانى، والسفير هانى صلاح السفير المصرى بالخرطوم لدعم العلاقات بين القاهرة والخرطوم.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور سويلم خلال اللقاء على عمق وأزلية العلاقة بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السودان في كافة المجالات وخاصة في مجال الموارد المائية والري بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس وحدة الهدف والمصير وتأكيده على أن مصر تؤكد دومًا على التزامها باتفاقية عام 1959 كأساس للتعاون الفني بين البلدين من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وحرصه على أهمية استمرار عقد اجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة كافة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بنهر النيل إضافة إلى تأكيد الدكتور هانى سويلم على اهتمام مصر بزيادة آفاق التعاون وربط مصالح الدولتين وتسهيل إنتقال الأفراد والبضائع بينهما.

مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات استراتيجية بين مصر والسودان مثل الربط الكهربائى وزيادة قدرة خط النقل والربط بالسكة الحديد وتطوير ميناء وادى حلفا، كما أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لدعم أشقائها من خلال الجسر الجوى والبرى وتقديم المساعدات الطبية والاغاثية وخلافه.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى قد أكد خلال اللقاء حرص السودان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع مصر على أعلى المستويات وفى كافة الموضوعات المتعلقة بمجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين.