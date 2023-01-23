تحرك أوروبي عاجل لإعادة إعمار أوكرانيا بأموال روسية

حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي، على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي المصادرة بقيمة 300 مليار دولار، لإعادة إعمار أوكرانيا، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الاثنين.

وقال ميشيل إنه "يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار".

واعتبر أن "هذا الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية".

300 مليار يورو

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقتها: "لقد جمدنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، و19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية".

وأضافت أنه على المدى القصير، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه إدارة الأموال واستثمارها، حيث ستذهب العائدات إلى أوكرانيا بحيث تعوض في النهاية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وأكدت: "سنعمل على اتفاقية دولية مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً. ويمكننا معاً أن نجد السبل القانونية للوصول إلى ذلك".

وأشارت دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقترح إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، "للتحقيق في جريمة العدوان الروسية ومقاضاة مرتكبيها".