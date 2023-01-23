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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه الطلائع والزمالك مع سموحة في دوري رجال السلة

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مع فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.


من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادي طلائع الجيش.


ويدخل رجال سلة الأهلي المباراة بمعنويات كبيرة بعد أن تغلب على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الماضية ويسعي للاستمرار في التغريد منفردا في الصدارة بالعلامة الكاملة وبدون أي خسارة.


في حين يلتقي فريق الزمالك مع فريق سموحة ويسعي. الابيض لتصحيح مساره في البطولة حيث يحل حاليًا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى ثلاثة.


كما تقام اليوم مباراتان ستجمع بين المصرية للاتصالات مع الاتحاد السكندرى، ومصر للتأمين مع الجزيرة.


يذكر ان الاتحاد السكندري يحتل الوصافة حاليا في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة في حين يحل طلائع الجيش فى المركزين الرابع بـ11 نقطة، والجزيرة خامساً بـ 10 نقاط.


ويحتل سموحة المركز السادس بتسع نقاط، ثم التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير.

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