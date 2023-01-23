بفستان أخضر.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها صورا لها من أحدث جلسه تصوير خاصه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت روجينا ، بإطلالة متميزة مرتدية فستان أخضر فاتح طويل مرصع بالفصوص وذات أكمام طائرة، ومعتمدة علي الميكب الناعم الترابي الذي أبرز جمال وجهها واكملت أناقتها بإكسسورات فضية اللون.

وعلقت الفنانة روجينا، علي حضورها حفل جوائز joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع التواص الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت روجينا في منشور لها: “سعدت بوجودى فى مهرجان joy awards ليلة من اروع الليالى الفنية تجمع فنى عربى بالرياض، شكرا على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم وليس جديد على كرم المملكة العربية السعودية”.

وتابعت كاتبة: “شكرا معالى المستشار تركى ال الشيخ على دعم الترفية فى شتى المجالات شكرا لكل القائمين على المهرجان شكرا لكل العاملين بهيئه الترفية مبروك لكل الفائزين بالجوائز”.

يُذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل «كيد الحريم»، والذي شاركت به في رمضان 2022.