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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تنفي تقدم دينا الشربيني ببلاغ ضد مساعدة منة فضالي

صدى البلد

نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لما انتشر مؤخرًا حول تقدم النجمة دينا الشربيني، ببلاغ ضد مساعدة الفنانة منه فضالي، عقب سرقتها لمجوهراتها وذلك لعدم علم الشربيني في بادئ الأمر بسرقتها  لعدم تواجدها داخل القاهرة، واكتشاف السرقة تمت من قبل الداخلية بمحض الصدفة.

ونشرت الصفحة بيان حول قصة القبض على مساعدة الفنانة منه فضالي، والتي سرقت مجوهرات الشربيني، قائلة ،:"عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثتها من إختفاء "مساعدتها" مدعيةً تعرضها لواقعة خطف، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

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وأضاف البيان،:" وأنه بتاريخ 20 الجارى تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها إعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة".

 

جدير بالذكر أن منه فضالي، نشرت منذ أيام قليلة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشور لتستغيث به بعد اختفاء مساعدتها.

وكتبت: “صباح الخير أنا للأسف في موقف مش عارفة اتصرف فيه.. المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح وأهلها كل دا بيدوروا عليها في المستشفيات والأقسام.. وآخر حاجة كانت راكبة أوبر وجايلي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة 6 المغرب واتفتح دقيقة الساعة ١٢ بليل”.

دينا الشربيني الفنانة منه فضالى منة فضالي وزارة الداخلية قسم شرطة الجمالية مساعدة منة فضالي

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